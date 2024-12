La Fiorentina proverà ad interrompere un digiuno lunghissimo al Torneo di Viareggio. I dettagli della prossima competizione per i giovani viola

Nonostante sia seconda nella graduatoria di sempre del Torneo di Viareggio con 8 vittorie totali, la Fiorentina non conquista la ‘Coppa Carnevale’ addirittura dal 1992, quando la squadra viola guidata da Mimmo Caso vinse contro la Roma per 3-2. Di quella Fiorentina facevano parte i futuri viola Vittorio Tosto, Giacomo Banchelli, Daniele Beltrammi e l’ex preparatore dei portiere viola Emiliano Betti, mentre la stella della squadra Francesco Flachi era squalificata.

A caccia di un successo che manca da 32 anni

Quest’anno la Fiorentina proverà ancora ad ottenere il successo, nella 75esima edizione del Torneo di Viareggio, a cui prenderà parte dal prossimo 17 marzo. La speranza ed il sogno degli organizzatori è di poter tornare a giocare la finale allo Stadio dei Pini, nel quale sono ancora in corso i lavori, ma ben avviati. Lo scorso anno la Fiorentina di Papalato uscì di scena perdendo al Viola Park contro i nigeriani del Mavlon, che si imposero per 3-2.

Il difensore Vittorio Tosto, titolare nella finale del 1992

Curiosità per la rosa che sceglierà la Fiorentina

La formazione gigliata che prenderà parte al Torneo si prospetta un ibrido di elementi in forza alla Primavera, all’Under 18 e all’Under 17 della Fiorentina. Al timone dovrebbe esserci il tecnico Marco Capparella, guida dell’Under 18 gigliata. C’è curiosità di vedere all’opera il norvegese Knutsen, classe 2007 e nuovo arrivo al Viola Park, ma non solo. La formazione Under 18 viola, pur essendo in possesso di ottimi profili, sta disputando una stagione mediocre ed è nei bassifondi della classifica. Molto meglio stanno facendo la Primavera, che è seconda in classifica, e l’Under 17, al sesto posto ed in piena zona playoff nel proprio campionato.