La Fiorentina ha vinto il primo trofeo Catherine Commisso. Sconfitto il Grosseto in finale

Un altro successo per una selezione giovanile della Fiorentina in questa domenica. Dopo il netto trionfo dell'Under 15 maschile, anche la compagine femminile Under 14 ha ottenuto una vittoria importante.

In scena oggi il primo trofeo Catherine Commisso

La Fiorentina Under 14 femminile ha infatti vinto il primo Trofeo Catherine Commisso, tenutosi oggi al Viola Park. Un torneo tutto al femminile riservato a quattro formazioni toscane: Fiorentina, Siena, Grosseto e Affrico (Firenze).

Successo per la Fiorentina

La Viola si è aggiudicata la semifinale contro l’Affrico, mentre il Grosseto ha battuto il Siena per un posto in finale. Le Under 14 di Mister Stefano Gambera non hanno fatto sconti e con un netto 3-0 hanno alzato la coppa Catherine Commisso. Dopo il trofeo dedicato al presidente della Fiorentina, insomma, anche quello per sua moglie.