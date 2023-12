L'esterno offensivo per dare la caccia alla Champions. Un'operazione dai costi 'compatibili'

Un esterno offensivo per dare la caccia alla qualificazione alla prossima Champions League. La Fiorentina ci proverà a finire tra le prime quattro squadre del campionato al termine di questa stagione e intende regalarsi un giocatore in questo ruolo nel prossimo mercato di gennaio.

Costi compatibili con la Fiorentina

Un'operazione dai costi ‘compatibili' con la borsa della spesa dei viola è quella che porta a Jan-Niklas Beste, giocatore-rivelazione dell'Heidenheim, che milita in Bundesliga (la Serie A tedesca).

Prezzo del cartellino non esagerato (intorno ai 12 milioni di euro), propensione a cercare gol e assist, e anche specialista nei calci piazzati, il 24enne tedesco gioca a sinistra dove la Fiorentina non riesce a trovare un interprete che dia garanzie che siano alla pari di quelle che dà Gonzalez dall'altra parte.

Laurienté in secondo piano

Passano così in secondo piano giocatori come Laurienté del Sassuolo, che non può essere ceduto dal club neroverde per via della classifica, deficitaria della squadra emiliana, e che tra l'altro costa anche molto di più rispetto allo stesso Beste.