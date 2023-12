Beste il più fattibile per l'attacco, non solo Mazzocchi come opzione per il terzino destro. E la difesa...

Il Corriere Fiorentino fa il punto su quelle che potrebbero essere le mosse di mercato della Fiorentina nella prossima finestra di mercato, nella quale si cercherà principalmente un esterno d'attacco e un terzino destro da affiancare a Kayode.

Per l'attacco si continua a guardare in Germania

Capitolo esterno: nonostante le smentite del giocatore, è viva la pista che porta a Jan-Niklas Beste, classe 1999 dell'Heidenheim. In questa stagione per lui in Bundas già 5 gol e 8 assist. Il suo profilo sembra quello più facilmente raggiungibile rispetto a Laurientè (richiesta almeno di 25 milioni) del Sassuolo, oppure Insigne e De La Vega (dubbi sui tempi di inserimento).

E in difesa…

Per quanto riguarda terzino destro, invece, dopo aver monitorato Mazzocchi la società viola tiene nel mirino Faraoni del Verona. Difficilmente si punterà a un nuovo centrale di difesa, con i capitoli Kiwior e Theate rimandati all'estate.