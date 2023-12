Le mosse di mercato viola arriveranno presto: la Fiorentina ha le idee chiare e ha già scelto chi partirà per fare spazio

Champions e mercato: sono questo i due obiettivi con i quali si aprirà il 2024 della Fiorentina, che passerà il Natale da quinta solitaria in classifica. La squadra di Italiano è in piena corsa per la Champions, ma adesso servirà un mercato all'altezza dell'obiettivo per poterlo raggiungere.

Come scrive La Nazione, le mosse da fare sono ormai chiare: un terzino destro e un esterno offensivo jolly. Poi ci potrà essere altro, ma si inizierà da qui. E non passerà molto tempo per vedere i primi innesti: succederà tutti da ora fino al dopo befana. Il tempo di scendere in campo contro Torino prima e Sassuolo poi, che Italiano avrà i suoi rinforzi.

Qualcun partirà, ovviamente. I primi nomi da piazzare sono quelli di Niccolò Pierozzi (direzione Spezia) e Josip Brekalo (piace alla Dinamo Zagabria).