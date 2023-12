Una staffetta che per ora serve solo a Beltran. Nzola e una paura di rimanere indietro che pesa più della Coppa d'Africa

Volente o nolente, la staffetta degli attaccanti c'è stata anche ieri, anche se stavolta non per scelta tecnica come spesso e volentieri è successo quest'anno. Le ultime settimane hanno decisamente caricato Lucas Beltran, che ha trovato 3 gol consecutivi in campionato, dando la sensazione di maggior prospettiva rispetto al solito Nzola.

Il solito Nzola, anche se non l'ameba di inizio campionato, ma comunque il solito calciatore che si fatica a rendere pericoloso, non parliamo di segnare che ad oggi pare una chimera. E dire che l'angolano potrebbe davvero rinunciare alla Coppa d'Africa, un'occasione forse irripetibile, proprio per non perdere strada nelle gerarchie. Ma nell'alternanza, l'argentino ha preso decisamente il sopravvento.