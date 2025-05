David De Gea, portiere viola, ha parlato nel post partita di Real Betis-Fiorentina a Movistar+ intervenendo sul match e sul secondo gol del biancoverdi firmato da Antony: “Mi sono allenato con lui un migliaio di volte e non mi ha segnato un gol con il piede destro in nessun allenamento. È molto bravo, ha un uno contro uno letale. Quando un giocatore è sicuro di sé, dimostra quanto è bravo. Ha giocato una grande partita e ha segnato un grande gol. Non l'ho vista partire la palla, c'era un giocatore davanti a lei e non riuscivo a vederla. Lui l'ha colpita molto bene con il piede destro e sono contento di lui perché ha avuto un momento difficile a Manchester e sta dimostrando quanto sia bravo”.

E sul match: "Il gol di Ranieri ci dà la carica. Non abbiamo giocato la miglior partita del mondo. Abbiamo avuto una o due occasioni, ma in generale il Betis è stato superiore oggi. In casa saremo più forti. Forse a causa della pressione siamo partiti un po' lenti e abbiamo subito un gol facile in avvio di gara"