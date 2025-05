Il portiere della Fiorentina, David De Gea, ha parlato al termine della partita contro il Betis.

“Abbiamo preso due gol - ha detto - ma ora dobbiamo pensare alla gara di ritorno al Firenze, possiamo giocarcela contro una squadra che sta dimostrando da molto tempo di essere una grande sia in campionato che in Conference. E spero che a Firenze ci sia un ambiente come questo al ritorno”.

Sulla sua esperienza in viola: “Sono molto contento di essere a Firenze, penso giorno dopo giorno, mi piacerebbe arrivare in finale e vincere la Conference, perché la terza è quella giusta e la gente se lo merita”.

De Gea recrimina sul secondo gol del Betis: “Ho perso la visuale del pallone, non l'ho visto partire perché c'era un giocatore (Bakambu ndr) in fuorigioco che non mi permetteva di vedere la traiettoria”.

Le parole di De Gea sono state passate da Radio Bruno.