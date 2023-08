Gonzalez trascina la Fiorentina che ribalta il Rapid Vienna e ottiene l'accesso al girone di Conference League

Per seguire tutti gli aggiornamenti in diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se siete su dispositivo portatile.

Fiorentina-Rapid Vienna 2-0 (59', 89 rig. Gonzalez)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Ranieri, Biraghi (86' Parisi); Arthur (61' Duncan), Mandragora; Bonaventura (86' Kokorin), Gonzalez, Kouame (71' Sottil); Nzola (61' Beltran).

90'+5 Finisce qui! La Fiorentina ribalta il risultato dell'andata vincendo 2-0 contro il Rapid Viena e accedendo al girone di Conference League.

90'+4 Ammonito Sottil per perdita di tempo.

90'+3 Rapid Vienna che prova ad andare in attacco con tanti lanci lunghi, i difensori viola vanno a chiudere su ogni pallone.

90' Saranno 5 i minuti di recupero.

89' GOOOOOL!!!!! GONZALEZ!!!!! Il numero 10 viola dal dischetto non sbaglia e realizza il 2-0 per la Fiorentina!

89' Ammonito Grull per proteste.

88' Calcio di rigore per la Fiorentina! Fallo di mano di Hofmann in area.

86' Doppio cambio nella Fiorentina: escono Bonaventura e Biraghi, Italiano manda in campo Kokorin e Parisi.

83' Cambio nel Rapid Vienna: esce Kuhn, va in campo Bajc.

80' Ammonito Sattlberg per fallo commesso su Mandragora a centrocampo.

77' Altra grandissima opportunità per la Fiorentina con Duncan che va al tiro in porta, gli dice di no Hedl con la sua parata.

74' Traversa centrata da Mandragora! Il centrocampista viola riceve il pallone e va al tiro da fuori area con il pallone che si stampa sul legno.

71' Altro cambio nella Fiorentina: esce Kouame, tocca a Sottil.

70' Tiro-cross di Dodô, pallone che finisce tra i guantoni di Hedl.

68' Cambio nel Rapid Vienna: esce Mauylu, va in campo Strunz.

66' Che occasione per i viola! Beltran ci prova da destra, tiro deviato dal portiere e pallone che carambola in area con la difesa che poi lo allontana da Bonaventura che era pronto a ribadire in rete.

63' Ci prova Bonaventura con un tiro dal limite dell'area, para Hedl.

61' Doppio cambio per la Fiorentina: escono Arthur e Nzola, tocca a Duncan e Beltran.

59' GOOOOL!!!!!!!!!! GONZALEZ!!!!!!! Altra grande azione di Kouame che serve in profondita Biraghi, il quale va al cross con il Rapid che rischia prima l'autogol, poi sulla respinta del portiere Gonzalez con il sinistro spedisce il pallone in porta per l'1-0 viola!

56' Che occasione per la Fiorentina! Grande giocata di Kouame che in un fazzoletto va via a due avversari e serve Mandragora, il quale mette nel mezzo per l'accorrente Bonaventura che non ci arriva; va poi al tiro Gonzalez ma c'è la parata di Hedl a neutralizzare l'azione.

55' Altro tiro di Mauyulu da sinistra, stavolta rasoterra; para e fa suo il pallone Terracciano.

53' Contropiede di Mauyulu che salta Ranieri e va al tiro non trovando lo specchio della porta.

52' Ammonito Arthur per proteste.

49' Fiorentina che continua a pressare il Rapid, i giocatori avversari chiudono però su ogni pallone.

46' Il secondo tempo inizia senza nessun cambio da parte di entrambe le squadre.

45'+2 Finisce qui il primo tempo. Ancora 0-0 tra Fiorentina e Rapid Vienna, con i viola che hanno creato tantissime occasioni da gol e gli avversari che hanno colpito una traversa al 7'.

45' Saranno due i minuti di recupero.

45' Cross di Biraghi e stacca benissimo di testa Gonzalez, pallone che però finisce fuori.

43' Ammonito Querfeld per aver commesso fallo su Kouame.

40' Altra grande occasione per Gonzalez che prova la conclusione a giro sfiorando quasi il palo. La Fiorentina sta creando tantissime occasioni in questa fase di gara.

39' Traversone di Kouame per Nzola, il suo colpo di testa finisce fuori.

38' Cerca il tiro da potenza da fuori Kouame, il suo tiro fischia vicino al palo sinistro della porta del Rapid Vienna.

35' Altra grande occasione per la Fiorentina, con Gonzalez che fa sponda vicino al palo e Nzola che raccoglie il pallone sulla linea spedendolo tra i guantoni del portiere avversario.

33' Lancio per Gonzalez che cattura il pallone e prova a metterlo nel mezzo per Nzola, chiude tutto la difesa austriaca.

30' Grande intervento di Arthur che va a chiudere un contropiede avviato dal Rapid Vienna.

27' Grossa occasione per Nzola che viene lanciato da Gonzalez verso la porta, ma trova la bella chiusura del portiere in area!

24' Ammonito Kerschbaum per fallo commesso su Gonzalez.

21' Bonaventura serve Kouame che cerca il tiro da lontano, conclusione che viene ribattuta subito dagli avversari.

18' Primi cartellini gialli della gara: ammoniti Mandragora e Kuhn per una scaramuccia in campo.

15' Che occasione per la Fiorentina!!! Nzola va al colpo di testa anticipato da un difensore avversario.

14' Ancora Rapid Vienna all'attacco, con Grull che va al tiro calciando alto.

14' Ci prova Arthur calciando da fuori, tiro deviato dalla difesa austriaca.

12' Occasione per la Fiorentina con Biraghi, che prova la sventola di sinistro da appena dentro l'area sfiorando il palo.

10' Bel recupero palla a centrocampo del Rapid Vienna, va poi al tiro da fuori Grull. La conclusione viene parata da Terracciano.

7' Traversa di Mayulu! Il giocatore del Rapid Vienna si ritrova il pallone sui piedi in area e lo scaglia di potenza verso la porta centrando in pieno il legno.

5' Primi minuti di gara spezzati dai continui falli dei giocatori del Rapid.

2' Bella giocata a destra di Gonzalez che va via al diretto marcatore, poi però serve il pallone dove non c'è nessuno.

1' Inizia la gara! Forza viola!

Una notte campale per la Fiorentina e tutto il popolo viola. Questa sera, alle ore 20:00, il Rapid Vienna scende in campo all'Artemio Franchi per il ritorno dei playoff di Conference League. Per la banda di Vincenzo Italiano c'è un 1-0 da recuperare, con tanto da perdere ma anche tantissimo da guadagnare.

Una notte campale per la Fiorentina e tutto il popolo viola. Questa sera, alle ore 20:00, il Rapid Vienna scende in campo all'Artemio Franchi per il ritorno dei playoff di Conference League. Per la banda di Vincenzo Italiano c'è un 1-0 da recuperare, con tanto da perdere ma anche tantissimo da guadagnare.