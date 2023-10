L'attuale direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli si è espresso sul caso scommesse e sul tesserato bianconero Nicolò Fagioli: “Siamo delusi, molto dispiaciuti. Abbiamo ovviamente avvertito la Procura perché non servirà solo punirlo, come faranno gli organi di giustizia, bensì rieducare un intero sistema”.

Sulle seconde squadre (idea concreta della Fiorentina): “Non capisco perché nessuno segua l'esempio che ha dato la Juventus NextGen. I nostri giovani sono bravi e molto forti, è un'ottima risorsa per far crescere i ragazzi”.