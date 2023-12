Martinez Quarta rimedia trasformandosi in centravanti, Ikone si gingilla col pallone. DAZN e un trio di "non equidistanti"

Essere più soddisfatti per la reazione della Fiorentina dopo il gol di Lukaku o arrabbiati per non essere riusciti a sfruttare la doppia superiorità numerica? Punto guadagnato o vittoria mancata? Questo è il dilemma al termine di una gara più di calci (soprattutto giallorossi) che di calcio.

Una nuova occasione sprecata

Nuova occasione sprecata di raggiungere l’Olimpo della classifica e, nel contempo, togliersi la soddisfazione di battere la Roma. I giallorossi hanno tirato solo una volta in porta, la Fiorentina otto volte, risultato? Un gol per parte.

I voti e i giudizi

Quarta – 7 – Si perde Lukaku nell’azione del gol, rimedia trasformandosi in centravanti. Segna il gol del pari e sfiora il raddoppio.

Ikone – 4,5 – Si gingilla col pallone che puntualmente appoggia indietro o perde. Prende pure una inutile ammonizione.

Commento Dazn Pardo/Marcolin/Marelli – 5 – Non equidistanti.

