FOTO - La Fiorentina si allena verso la Lazio: Cataldi torna sul campo

La Fiorentina torna in campo, verso la gara di domenica prossima all'Olimpico di Roma contro la Lazio di Baroni. Palladino ritrova il gruppo in allenamento e recupera un giocatore importante a centrocampo, nonché ex della gara.

Cataldi torna ad allenarsi con la Fiorentina

Danilo Cataldi è tornato ad allenarsi: lo conferma lo scatto della Fiorentina, pubblicato su Instagram nel riassunto dell'allenamento odierno. Le sue condizioni non sono ancora al 100%, ma intanto Palladino lo ritrova. In settimana lavorerà per la convocazione domenica sera.