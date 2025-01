Verso un nuovo forfait: Anche Cataldi sta diventando un caso

Anche ieri, il centrocampista della Fiorentina, Danilo Cataldi, è stato costretto a lavorare a parte e dunque vede diminuire le chance di poter essere a disposizione per la trasferta di domenica contro la Lazio.

Problema muscolare

La colpa di tutto, scrive La Nazione, è un problema di natura muscolare col quale Cataldi sta convivendo da tempo e che gli ha costretto a saltare quattro delle ultime otto gare giocate.

Un nuovo caso?

Da ex della partita, proverà a stringere i tempi per esserci contro la Lazio, ma non ci sono molte possibilità di recupero. Anche lui, viene ribadito sul quotidiano cittadino, sta diventando un caso.