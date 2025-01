Cataldi si allena ancora a parte, tanti dubbi sulla sua presenza da ex contro la Lazio. Occasione per Pongracic?

Come riporta Radio Bruno, non arrivano buone notizie dall'allenamento odierno della Fiorentina al Viola Park. Danilo Dataldi si è infatti allenato ancora a parte, non facendo parte del gruppo viola che ha preparato la gara contro la Lazio.

L'ex centrocampista biancoceleste non è ancora al top della forma e i dubbi sulla sua presenza da ex all'Olimpico sono ad oggi molti. Difficile attualmente prevedere la probabile formazione contro la Lazio, ma un possibile cambio potrebbe riguardare la difesa. Pongracic potrebbe prendere il posto di uno stanco Comuzzo.