Anche il Monza pronto a diventare a stelle e strisce? Discussioni avanzate per il passaggio di proprietà con un gruppo texano

Il futuro del Monza potrebbe essere a stelle e strisce. E' quello che scrive tuttomercatoweb.com, con la società brianzola che potrebbe presto passare di mano a un gruppo d'investitori americani con base in Texas.

Ci sarebbero già discussioni avanzate tra le parti, con il progetto creato da Berlusconi e Galliani che in pochi anni ha attirato l'attenzione da parte di tanti investitori stranieri. Il passaggio potrebbe avvenire e breve. Il gruppo avrebbe già in mente di mettere un dirigente italiano alla guida del club per l'inizio di un nuovo ciclo. Il Monza sarebbe un'altra realtà italiana a passare in mano a una proprietà statunitense.