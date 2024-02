Ancora problemi per Arthur: a Empoli sarà di nuovo panchina. Domani un rientro importante

Dopo la disfatta di Bologna, nella prestazione oltre che nel risultato, la Fiorentina ha l'obbligo di vincere a Empoli domenica alle ore 15. Una partita per la quale, però, Italiano potrebbe dover nuovamente rinunciare a uno dei suoi giocatori migliori.

Ancora problemi per Arthur

Come riporta Radio Bruno Toscana, infatti, dal Viola Park non arrivano buone notizie sul conto di Arthur. Il centrocampista non sta benissimo, e si è visto anche mercoledì. Italiano parla del 40%, percentuale che di certo non favorisce la possibilità di un suo impiego dal primo minuto. Biraghi potrebbe poi lasciare spazio all'ex Parisi, mentre domani tornerà a Firenze Kouame fresco vincitore della Coppa d'Africa.