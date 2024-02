Valcareggi: "Bonaventura separato in casa, un'offerta al ribasso non si era mai vista. Biraghi? Persona scorretta, voleva portarmi via Cerofolini"

Il procuratore e grande tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Nello spogliatoio ci sono alcuni leader che non sono contenti. Penso a Bonaventura, che al momento è un separato in casa; bisognava parlarci prima di Natale, magari proponendogli un bonus a fine stagione, invece gli hanno offerto meno e ora la situazione è questa. Castrovilli? Alla Fiorentina serve come il pane, mi dicono che a Empoli ci sarà. Biraghi? E' una riserva, per me deve giocare Parisi. Se uno gioca male è normale che si accomodi in panchina”.

“Niente Italiano, niente giocatori, niente risultati"

“Con Italiano - ha aggiunto Valcareggi - puoi comprare giocatori importanti. Se va via continui a prendere i vari Faraoni, e con questi nomi non vincerai mai nulla. Al posto di Italiano chi verrebbe? Di certo non De Zerbi o Thiago Motta. Cannavaro sarebbe una pessima idea, l'allenatore e il calciatore sono due mestieri diversi”.

“Non capisco perché Biraghi vada in Nazionale”

Infine Valcareggi è tornato su Biraghi: “E' il terzino più libero del mondo, gli avversari gli stanno a venti metri e lui riesce comunque a sbagliare. Mi chiedo francamente perché venga convocato in Nazionale. Biraghi ha fatto una testa così a Cerofolini, che era un mio assistito, per convincerlo a passare al suo procuratore. Una scorrettezza incredibile, c'è un codice deontologico da rispettare in questi casi".