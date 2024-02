Quando, quando, quando... torneremo a vedere la vera Fiorentina di Italiano? Ce lo chiediamo un po' tutti, pensando al suo futuro a Firenze

‘Sinceramente’, il brano di Annalisa che si è classificato terzo al Festival di Sanremo ha un ritornello che ti entra subito in testa, nonostante sia all'interno di una canzone senza chissà quale significato simbolico. Eppure, anche i tifosi della Fiorentina, si chiedono “quando, quando, quando” torneranno a rivedere la migliore versione della squadra di Vincenzo Italiano.

Contro il Frosinone, la risposta sembrava alla portata di mano: la solita Viola che gioca bene ed è molto spregiudicata, concedendo comunque meno di quanto produce. Ma a Bologna un altro passo falso, uno di troppo in questo 2024 che conta più sconfitte di ogni altro risultato. Adesso subito la gara di Empoli per tornare al +3, con la consapevolezza però che finché Italiano non riprenderà le redimi della sua squadra, difficilmente vi potrà essere continuità.

Pensando al futuro, inoltre, i cattivi pensieri prendono il largo al posto della positività che aveva caratterizzato l'ambiente fiorentino fino a poche settimane fa. D'altronde, il non-mercato di riparazione ha riacceso l'astio nei confronti della società, che non ha voluto - appositamente - rinforzare una rosa attrezzata sì, ma non per disputare tre partite a settimana a ritmi elevati. Con la conseguenza di vedersi surclassati sul piano atletico da formazioni come quella di Thiago Motta. E allora “quando, quando, quando” torneremo a rivedere la vera Viola di Italiano? Possibile che tutto questo può finire?