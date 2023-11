Cercasi gol per ripartire in campionato: Italiano e una scintilla da riaccendere contro il Bologna

La Fiorentina è alla ricerca di una vittoria per tornare in corsa in campionato. Il tecnico viola Vincenzo Italiano sa bene quanto sarà importante giocarsela a viso aperto con un Bologna che sta stupendo tutti per quanto fatto fino ad ora. E dire che anche fino a un mese fa anche la squadra viola aveva saputo stupire giocando benissimo e ottenendo grandi risultati in campionato. Adesso la questione è ben diversa, con i rossoblù che vorranno provare a confermarsi e la Fiorentina che cercherà di ritrovarsi una volta per tutte. In che modo però può saperlo soltanto Italiano.

L'allenatore viola deve trovare il modo di far confluire tutte le energie della squadra per cercare il gol, che in campionato manca da tanto tempo.



Questo non vuol dire snaturare il gioco o cambiare identità ai suoi interpreti, ma qualcosa di nuovo serve eccome per poter sorprendere una squadra organizzata come quella guidata da Thiago Motta. La Fiorentina ha avuto pochi giorni per preparare questa gara, ma in certi casi basta un po' di imprevedibilità per scompigliare le carte in tavola e riaccendere finalmente una scintilla. E probabilmente è questa la caratteristica che più è mancata alla Fiorentina nelle ultime partite. Ritrovarla oggi contro i rossoblù potrebbe rivelarsi sicuramente fondamentale, nell'attesa che i viola tornino il prima possibile ad essere efficaci su tutti i punti di vista. Anche perché, dopotutto, deve essere quest'ultimo il primo obiettivo di una squadra che vuole arrivare il più alto possibile in campionato.