A Radio Bruno ha parlato il giornalista fiorentino Alessandro Bocci, intervenendo sulla sconfitta della squadra di Italiano a San Siro contro l'Inter e sul mercato. Queste le sue parole: "Sottil fa sempre le stesse cose dello scorso anno. Bravissimo nel dribbling, poi si mette una mano sugli occhi e non azzecca un dribbling. La cessione di Sabiri non mi sorprende ma qualcosa è successo, perché poteva essere molto utile. Magari è colpa del marocchino e i rapporti si sono incrinati, io la spiego così la cessione, altrimenti non me la spiego. Kokorin io lo avrei tenuto, così come Italiano.

Ovviamente è un dettaglio, ma il mister viola mi sembrava avesse fiducia in lui quest’anno. Io temo che alla base del mancato turnover a Milano ci siano anche delle valutazioni di campo: Mina è lontano dalla condizione, Quarta lo abbiamo visto in che stato è. Duncan non gli dà certe garanzie e il mister non vuole rinunciare a Arthur. Gli esterni, poi, stanno andando lento. Con il mercato chiuso spero ci sia più serenità per lavorare. Poi per forza di cose si dovrà fare turnover. La Fiorentina ha preso sempre gol, bisogna trovare un equilibrio. Anche in amichevole si è preso praticamente sempre gol".