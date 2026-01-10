Palladino ne vince un'altra. Abbattuto anche il Torino, continua la rimonta dell'Atalanta. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Da poco terminata l'ultima partita di questo ventesimo sabato di Serie A tra Atalanta e Torino. La Dea esce vittoriosa contro i granata.
La partita
A sbloccare la partita è De Ketelaere al 13esimo del primo tempo, imboccato da Bernasconi su colpo di testa. Il vantaggio dei bergamaschi si mantiene tale fino al 95esimo del secondo tempo, quando Pasalic raddoppia all'ultimo secondo di gara. Finisce 2-0. Altri tre punti per la Dea, che continua la sua rincorsa verso la zona Europa.
La nuova classifica
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 42, Milan 39, Roma 39, Napoli 38, Juventus 36, Como 34, Atalanta 31, Bologna 27, Udinese 26, Lazio 25, Sassuolo 23, Torino 23, Cremonese 22, Cagliari 19, Parma 18, Lecce 17, Genoa 16, Verona 13, Fiorentina 13, Pisa 13.
