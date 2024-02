VIDEO - Cabral fa gol e assist e il Benfica passa il turno in Coppa di Portogallo

Per uno Nzola che continua a fare fatica a segnare, c'è un ex attaccante della Fiorentina che invece in Portogallo ha trovato la sua confort zone. Si tratta ovviamente di Arthur Cabral, impegnato ieri sera con il suo Benfica in Coppa di Portogallo.

Ottavo gol stagionale per il brasiliano

Il Benfica si è imposto 2-1 sul campo del Vizela, e il gol del momentaneo vantaggio lo ha segnato proprio Cabral. Un piazzato nell'angolino basso dall'altezza del dischetto, al termine di una bella azione sviluppata sulla fascia sinistra.

Decisivo anche senza segnare

Non solo, Cabral è stato anche autore dell'assist per il 2-0 di Joao Mario. Per la verità più un tiro sbagliato, ma il pallone è comunque finito sui piedi del compagno che ha insaccato sotto misura. Il Vizela ha poi dimezzato lo svantaggio, ma alla fine è stato il Benfica a passare il turno.