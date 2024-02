È Beltran la chiave offensiva nelle mani di Italiano: l'allenatore viola studia tutte le opzioni per l'argentino

Un po' punta, un po' trequartista. E' Lucas Beltran il camaleonte offensivo di Vincenzo Italiano, con l'allenatore viola che in vista della gara contro il Frosinone sta studiando tutte le varie opzioni per l'assetto avanzato della sua Fiorentina.

Con il flop Nzola, il nuovo titolare sarà Belotti?

A cambiare le carte in tavola, come scrive La Gazzetta dello Sport sul proprio sito, è stato Andrea Belotti, arrivato a gennaio dal mercato. E con il flop Nzola potrebbe essere il Gallo il nuovo titolare viola.

Due soluzioni là davanti

Italiano per affrontare il Frosinone sta pensando di sistemare l’argentino nel 4-2-3-1 alle spalle di Belotti, ma non è l’unica soluzione per il futuro. Il mister gigliato potrebbe rispolverare anche la doppia punta, come accaduto con il 3-4-1-2 visto in Coppa Italia contro il Bologna. Una situazione di emergenza in quell’occasione che tuttavia può essere riproposta in futuro, vista anche la coperta corta in difesa.