E col ritorno di Pioli alla Fiorentina potrebbe tornare anche... Biraghi! L'ex capitano e quel forte legame col tecnico parmigiano

Aria di rientri in casa Fiorentina: la lunga trattativa che vede coinvolti la società gigliata e Stefano Pioli, nel tentativo di affidare a quest'ultimo la panchina viola, sta procedendo dietro le quinte. Tuttavia, come riporta Alfredo Pedullà, Pioli potrebbe tornare “accompagnato”.

Il giornalista sportivo parla infatti di un possibile rientro alla casa base per Cristiano Biraghi, che ha un ottimo rapporto col tecnico parmigiano. D'altra parte, il Torino potrebbe esercitare la clausola di riscatto per appena 100mila euro, ma l'ultima parola spetta proprio all'ex capitano della Fiorentina: non è assolutamente da escludersi un suo ritorno.