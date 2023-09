Le formazioni UFFICIALI di Fiorentina-Atalanta: sorpresa Quarta in difesa, c'è Parisi a sinistra. Out una pedina importante a centrocampo

Da poco diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Atalanta, sfida valevole per la quarta giornata di Serie A. Italiano si affida a Terracciano in porta, difesa a quattro con Parisi, Milenkovic, Quarta e Dodô. In mediana Duncan e Mandragora, con Arthur che parte dalla panchina. Sulla trequarti ci sono Nico Gonzalez, Bonaventura e Brekalo. Unica punta Nzola.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Milenkovic, Quarta, Dodo, Duncan, Mandragora, Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo, Nzola.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere; Lookman.