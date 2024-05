Sarà aperto anche il Viola Park in occasione della finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiakos. Dopo l'annuncio dell'apertura del Franchi in vista dell'atto finale nella capitale greca, la società viola aprirà anche il centro sportivo di Bagno a Ripoli per permettere ai tifosi viola di assistere alla gara.

Per l'evento con i maxischermi allo stadio Franchi, in poco più di 24 ore sono già stati staccati 21mila biglietti e si andrà velocemente verso il sold out. Al Viola Park invece saranno aperti i bar e lo Stadio Curva Fiesole, con grandi schermi per poter vedere il match. Domani arriveranno i dettagli.