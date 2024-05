La Fiorentina ospite in Grecia in tutto e per tutto: in campo contro l'Olympiakos con la seconda maglia

Qualche giorno fa una notizia passata quasi inosservata, quella del sorteggio della Fiorentina come squadra ospite per la finale di Conference League contro l'Olympiakos. Sarà dunque Olympiakos-Fiorentina il corretto ordine delle squadre per l'ultimo atto del torneo europeo che si concluderà ad Atene.

Una procedura che di fatto poco incide sullo svolgimento della partita. Di fatto però, è confermato che la Fiorentina scenderà in campo con la seconda maglia di questa stagione. Dopo aver visto la nuova prima divisa viola al Franchi, ad Atene si ritornerà al bianco con richiami floreali per una Fiorentina pronta a battagliare per alzare la Conference League.