Da poco finita Milan-Lecce, gara del sabato delle 15 di Serie A. Una partita caratterizzata dallo strapotere tecnico dei rossoneri, che però hanno incontrato anche qualche svista arbitrale importante favorevole. La gara si sblocca subito dopo pochi minuti, grazie alla rete di Pulisic, su assist di Chukuwueze. Il raddoppio ci mette poco ad arrivare e porta una grande firma come quella di Giroud.

La decisione che ha condizionato il match

A fine primo tempo, però, il primo grande errore del giudice di gara Luca Massimi, che espelle direttamente Krstovic per un'entrata giudicata scomposta e in ritardo su Chukuwueze, quando in realtà si è trattato più di un incidente del salentino che ha impattato in maniera vistosa sul rossonero.

Il grave errore di Massimi

Il ritorno dell'ex Fiorentina Lorenzo Venuti dal primo minuto non cambia la sostanza neanche del secondo tempo, che vede però un altro macroscopico errore di Massimi. Theo Hernandez entra a gamba alta su Almqvist, colpendolo alla testa, ma il direttore di gara non ravvisa l'irregolarità. Il VAR diventa poi complice quando non porta all'annullamento dell'azione che ha visto la rete del 3-0 di Leao: un gol chiaramente viziato da un fallo evidente nello sviluppo dell'azione. Il Milan vince tre a zero e sorride, il Lecce di Venuti e Mencucci adesso rischia la rimonta delle altre squadre in corsa per la salvezza:

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 79, Milan 68, Juventus 59, Bologna 57, Roma 52, Atalanta* 50, Lazio 46, Napoli 45, Torino 44, Fiorentina* 43, Monza 42, Genoa 35, Lecce 29, Udinese 28, Cagliari 27, Verona 27, Frosinone 25, Sassuolo 25, Empoli 25, Salernitana 15. *una partita da recuperare