All'intervallo la Fiorentina Primavera sorride grazie alle reti dei centrocampisti. Finalmente una prova convincente

Chiude meritatamente in vantaggio il primo tempo la Fiorentina Primavera. La squadra di Galloppa, in campo in questi minuti contro i pari età del Genoa, sta conducendo per 2-0 a fronte di una prova convincente.

Le reti dei centrocampisti

Keita la sblocca subito (al 4') di testa raccogliendo il corner perfetto calciato da Romani: incolpevole e spiazzato il portiere del Grifone. Dopo un inizio incoraggiante si fa vivo dalle parti di Leonardelli anche il Genoa, ma Gudelevicius spacca la porta al 18' con un tiro che bacia la traversa. Tap-in vincente da pochi passi per il secondo centro stagionale del lituano. Ci ha provato anche Rubino direttamente da punizione al 45': Consiglio stavolta non si è fatto sorprendere.

Fra poco il via alla ripresa

Viola dunque meritatamente avanti, con i centrocampisti protagonisti. Il Genoa per ora sembra al tappeto ma la Fiorentina non deve mollare adesso.