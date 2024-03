Pin: "La Fiorentina era rappresentata in tutto e per tutto da Barone. Adesso servirà il miglior Italiano dal punto di vista psicologico"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Celeste Pin è intervenuto a Tuttomercatoweb.com e ha cominciato dalla scomparsa del dg Barone: “Indubbiamente, questo è stato un fulmine a ciel sereno. La Fiorentina era rappresentata in tutto e per tutto da lui, una persona super-attiva e giovane, un uomo di fiducia di Commisso in tutto e per tutto. La Viola dovrà cercare di portare nuova serenità dopo questo tragico evento”.

“Italiano dovrà essere bravo”

Sullo stato d'animo della squadra: “Ne risentirà. E adesso serve il miglior Italiano dal punto di vista psicologico. Non sarà un momento buono per i giocatori, ma sarà così per ricordare un dirigente. E il tecnico dovrà esser bravo a gestire la situazione”.