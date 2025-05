L'allenatore della Roma Claudio Ranieri si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti in vista della partita di domenica sera contro la Fiorentina.

Le condizioni della Roma

“La squadra sta bene, abbiamo recuperato Nelsson e Abdulhamid - ha detto il tecnico giallorosso - siamo al completo, tranne Dybala ovviamente. Corsa Champions? Siamo ambiziosi e determinati, continuiamo a lavorare, ma non promettiamo niente. Ora conta la freschezza della squadra e la capacità di sfruttare gli episodi”.

Le parole sulla Fiorentina

Ranieri ha poi parlato della Fiorentina: “Domenica giochiamo contro una signora squadra che nelle ultime dieci partite ha perso solo ieri sera in Conference, ma secondo me possono comunque andare in finale. Vengono da un filotto con 5 vittorie e 4 pareggi, vincendo 3-0 con la Juve e battendo l'atalanta. La Fiorentina ha buonissimi giocatori e grandi qualità, dovremmo fare una super-partita”.