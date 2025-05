Roma-Fiorentina: dove vedere la partita in DIRETTA TV. Ci sono due opzioni...ma entrambe a pagamento

Domenica alle 18 all'Olimpico andrà in scena Roma-Fiorentina, una partita fondamentale nella corsa alla qualificazione europea.

Due opzioni per vedere Roma-Fiorentina

Gli abbonati alla piattaforma DAZN potranno, come sempre, seguire la partita su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa su tutti i televisori collegabili ad un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX, a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, o ancora a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). La partita sarà trasmessa in diretta anche su Sky con canali di riferimento Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Inoltre sarà visibile anche tramite i servizi in streaming Sky go e Now.

Fiorentinanews c'è!

Per chi non avesse la possibilità di accedere a questi servizi, ricordiamo che a vostra disposizione c'è sempre la diretta testuale di Fiorentinanews.com, gratuita, rinnovata, seguitissima e con la possibilità di commentare il match in tempo reale.