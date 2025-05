Questa mattina l’ex difensore di Udinese e Fiorentina Felipe Dal Belo, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di tornar a parlare della sua esperienza nella viola di Cesare Prandelli. Qualche parole anche sulla situazione del suo connazionale Dodo.

"Il mio esordio europeo con la Fiorentina è stato a Monaco, il 17 febbraio 2010. Già dal campo, il 2-1 di Klose mi sembrava fuorigioco, pensate quando ho rivisto le immagini. Ho pensavo che non potesse essere vero. Nello spogliatoio c'era davvero l'amaro in bocca. Però al ritorno volevamo fargli vedere tutta la nostra forza. Avevamo giocato alla pari con una squadra così forte. Purtroppo, proprio il gol di Klose, ci eliminò dalla competizione: ancora non riesco a dimenticarmi quella serata”.

“La componente piu importante di una squadra spesso è il gruppo”

Il difensore ha poi sottolineato quale sia uno degli “ingredienti” piu importanti per creare una squadra vincente, il gruppo: “Arrivai a Gennaio alla Fiorentina e fin dall'inizio ho percepito un gruppo incredibile. Alla prima cena di squadra, c'eravamo tutti. Sono rimasto colpito da tutto ciò. Ad Udine non venivano tutti i calciatori, mentre a Firenze uscivamo insieme anche dopo cena. Il gruppo è fondamentale per fare bene. Non eravamo solo compagni, ma soprattutto amici. Mi aiutò Dainelli nelle prime settimane di allenamento, anche se sapeva che se ne sarebbe andato via, perché ero arrivato io”.

"La Fiorentina sta sbagliando tutto con Dodo: deve far di tutto per blindarlo"

In chiusura ha voluto spendere due parole anche per il suo connazionale Dodo, che adesso sembra veramente essere ad un passo da lasciare Firenze e la Fiorentina: ”La Fiorentina dovrebbe blindarlo. E' un giocatore di grande livello. Non mi piacciono questi "giochi" che i calciatori fanno sui rinnovi. Con i social sono nati tanti problemi per le società. Dodo dovrebbe andare in società e parlare direttamente con i dirigenti, senza nascondersi dietro al mondo social”.