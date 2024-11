L'allenatore dell'Hellas Verona Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida di domenica al Franchi: “La Fiorentina è una squadra molto forte, costruita benissimo, che ha trovato un'identità infilando una serie di vittorie importanti. Non possiamo permetterci nessun tipo di calo o appagamento, la reazione che abbiamo avuto nelle ultime gara è stata ottima ma non basta. Dobbiamo mantenere alto il livello delle prestazione, il calendario è difficile ma abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti”.

“Ho dei dubbi sulla formazione. Belahyane si giocherà un posto da titolare”

Poi ha aggiunto: “Ho ancora dei dubbi sulla formazione. Ho una squadra tipo in testa, che però ho potuto mettere in campo poche volte tra squalifiche e infortuni. La continuità comunque è importante darla prima di tutto nel sistema di gioco, chiunque scende in campo deve sapersi adattare. Belahyane torna e se la gioca, probabilmente adotteremo un centrocampo a tre”.

“Abbiamo tutte le carte in regola per fare una grande partita”

Infine: “Non bisogna trovare le grandi prestazioni solo quando abbiamo l'acqua alla gola. In settimana ho battuto tanto su questo tasto, i ragazzi mentalmente e fisicamente sono pronti e le possibilità di fare una grande gara contro la Fiorentina ci sono tutte”.