Vi ricordate di Montiel? Il talento mai sbocciato alla Fiorentina potrebbe tornare in Italia

Tòfol Montiel resterà probabilmente uno dei più grandi punti interrogativi della storia recente della Fiorentina. Quella classe purtroppo solo intravista, causa un fisico ritenuto non all'altezza della Serie A, e in realtà mai sbocciata del tutto anche lontano da Firenze.

Un ritorno in Italia?

Siena, Atletico Baleares, Maiorca B e Alzira: queste le squadre girate negli ultimi anni da Montiel, che però adesso potrebbe tornare in Italia. Secondo quanto riporta TuttoC, lo spagnolo classe 2000 è finito nel mirino dell'Alcione Milano, appena promossa in Serie C. Il club lombardo non è l'unico ad essersi interessato, e allora l'ex talento della Fiorentina potrebbe davvero tornare nel nostro Paese.