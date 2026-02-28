L'Inter vince e tiene il Genoa alla portata della Fiorentina. Nerazzurri verso lo scudetto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

A San Siro finisce secondo il pronostico tra Inter e Genoa. I nerazzurri escono vittoriosi sulla compagine rossoblù con un netto 2-0.

La partita

Tante le occasioni per i nerazzurri, che hanno trovato un gol per tempo, oltre a un legno colpito per frazione di gioco. A segno al 31' Federico Di Marco e al 70' Calhanoglu su rigore. I nerazzurri tengono il Genoa alla portata della Fiorentina e volano verso lo scudetto.

La classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 67, Milan 54, Napoli 53, Roma 50, Como 48, Juventus 46, Atalanta 45, Bologna 36, Sassuolo 35, Lazio 34, Parma 33, Udinese 32, Cagliari 30, Genoa 27, Torino 27, Fiorentina 24, Cremonese 24, Lecce 24, Verona 15, Pisa 15.