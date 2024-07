Dubbi sui portieri: E Palladino chiede un altro acquisto

Lo si era visto anche nella prima parte di ritiro della Fiorentina: per Palladino il portiere è il primo costruttore di gioco. La maggior parte degli esercizi esigono il primo tocco coi piedi dell'estremo difensore.

Futuro incerto

Terracciano, Christensen e Martinelli, per nessuno di loro il futuro è certo: il primo vorrebbe rimanere per fare il titolare ma non ha ancora convinto a pieno soprattutto per l'impostazione coi piedi, il danese può partire ma non ha offerte concrete e il classe 2006 chiede spazio e minutaggio, magari altrove.

Altro acquisto

Questo è quello che scrive in merito il Corriere dello Sport-Stadio dal quale emerge anche che Palladino ha chiesto un altro acquisto nel ruolo.