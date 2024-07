Terracciano: "Sensazioni molto positive dal ritiro, abbiamo legato subito con Palladino. Ci aspettano i primi segnali dalle prossime partite"

Il portiere della Fiorentina Pietro Terracciano ha parlato direttamente da Preston, dove la squadra viola si trova per la preparazione in vista delle prossime amichevoli in Inghilterra. Ecco le sue parole ai canali ufficiali del club: “Abbiamo fatto una prima parte di ritiro importante. Ora ci aspettano partite che ci daranno dei primi segnali dal punto di vista tattico”.

“Sensazioni molto positive”

E aggiunge: “Siamo contenti perché abbiamo legato subito con Palladino e con lo staff. Ci sta dando nuovi concetti he cerchiamo di recepire al meglio e in fretta. Le sensazioni di questi primi quindici giorni sono molto positive”.