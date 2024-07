Il nuovo attaccante della Fiorentina Moise Kean ha parlato dal ritiro viola a Preston in un'intervista concessa a Radio Bruno. Queste le sue parole: "Mi trovo bene qui, Firenze è un'ottima città, non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura. La squadra mi ha accolto molto bene. Anche negli allenamenti bisogna dimostrare il 100% per dare lo stesso in partita. Palladino? Lavoriamo tanto sul campo, lui pretende tanto da noi. Vedo tutti lavorare duro. Ci sta chiedendo tanto di muovere il pallone e toccare spesso la palla. Una cosa molto importante per tenere vivo il gioco e rifornire gli attaccanti.

Il gol contro la Reggiana? Per me era importante avere i primi minuti nelle gambe e far vedere che son pronto a cominciare. Io sono stato fortunato ad aver già giocato a 24 anni sia in Premier che in Ligue 1 in squadre importanti, sono esperienze che ti danno tanto. Il mio ruolo più centrale a Firenze? Le pressioni sono altre. Sono qui per dare il meglio per la Fiorentina. Un obiettivo? La stagione non è ancora iniziata, ma sono positivo. Siamo un ottimo gruppo e ho fiducia, alcuni li conoscevo già ma ho subito conosciuto tutti. I record? Se li ricordano in pochi, ma spero di raggiungerne altri oltre a quelli che già ho".