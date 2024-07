Il giornalista e scrittore Carlo Pizzigoni, durante una diretta YouTube de La Fiera del Calcio, ha avuto modo anche di spendere alcune parole sull’attualità di casa Fiorentina.

‘Kean non va abbandonato, importante per Fiorentina e Italia’

“La Fiorentina ha speso per Pongracic i soldi presi da Milenkovic, che è passato in un campionato come la Premier League, mentre il croato è comunque arrivato dal Lecce. Penso di essere l’ultimo ad arrendermi su Moise Kean, per me è un giocatore importante, non solo per la Fiorentina ma anche per l’Italia in un’era in cui non nascono più i giocatori che avevamo una volta davanti, non lo abbandonerei. È partito nel modo giusto, se segna subito sono convinto che potrà fare bene. Colpani è un’altra chiamata interessante, sento attività da parte della società, voglia di inserire calciatori interessanti e questo male non fa".

‘A Firenze mi sembra ci sia un minimo di fiducia in più’

“Si inizia un altro capitolo, non c’è più Italiano ed è arrivato Palladino, un gioco diverso, però pensavo ci fosse più scoramento a Firenze e invece nell’ambiente mi sembra che ci sia un minimo di fiducia in più, nonostante il solito borbottio. Sono abbastanza positivo sulla Fiorentina. Mi sembra che l’idea di Palladino sia quella di far muovere due giocatori dietro la punta, come a Monza, e Beltran è uno di quelli. Infantino è un giocatore che si è visto troppo poco per il valore che ha”.