Bertoni: "Valentini è un grande colpo della Fiorentina, è il miglior centrale argentino del momento"

Nicolas Valentini è un grande acquisto da parte della Fiorentina. Ne è convinto di questo l'ex attaccante viola, Daniel Bertoni, intervistato da La Gazzetta dello Sport.

“Un grande colpo”

“E' un grande colpo - ha detto Bertoni - Lui è il miglior centrale argentino del momento. E' bravo di testa, è veloce, rapido, in generale molto forte e ha carattere. E' sempre stato abituato a giocare a quattro, come centrale sinistro quindi per lui la linea arretrata a tre sarà una novità assoluta ma non credo proprio che avrà problemi viste le sue qualità”.

“Spero possa arrivare il prima possibile”

E poi: “Ha ottime caratteristiche e sarebbe andato alle Olimpiadi con l'Under 23 se non avesse deciso di svincolarsi dal Boca Juniors. Spero che possa arrivare il prima possibile per farsi conoscere subito dal nuovo allenatore”.

Resta però il problema da risolvere di un suo arrivo immediato a Firenze. Al momento resta un acquisto per il prossimo mercato invernale.