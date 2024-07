Che la Fiorentina abbia messo le mani su Nicolas Valentini non ci sono dubbi. Questo sicuramente per gennaio quando il giocatore si ritroverà ad essere svincolato. Ma il difensore argentino potrebbe essere utile anche nell'immediato e qui però non ci sono novità significative. La situazione viene tracciata dal procuratore e intermediario, molto attivo sul mercato argentino, Lorenzo De Santis, che è intervenuto su Lady Radio.

“Rapporti azzerati”

“Siamo in stallo - ha detto - determinato dai rapporti tra la società xeneize e il giocatore che sono azzerati. Questo perché il Boca ritiene che erano stati avviati dei contatti positivi per il suo rinnovo e che la negoziazione si fosse chiusa proprio per colpa del giocatore”.

“Linea dura”

E poi: “Il Boca allora ha scelto la linea dura, Valentini non può partecipare qualsiasi attività del club e in più aveva inviato anche una segnalazione alla federazione argentina, per farlo rimanere fuori dalle convocazioni delle varie nazionali, per il danno che aveva procurato al club”.

“Soldi e percentuale su futura rivendita per farlo partire”

E infine: “E' Inattivo da un po' di tempo, mi risulta che il Boca chiedesse 5 milioni di dollari più una percentuale su una futura rivendita (intorno al 20%), oltre al 24% di tasse che devono essere sempre pagate in questo tipo di transazioni in Argentina, per farlo partire subito”.