La Fiorentina ha già messo le mani su Nicolas Valentini, sicuramente in ottica gennaio. Già ma per il presente? Perché affrontare la prima metà di stagione con tre centrali di numero (più le due incognite giovani) per la difesa a tre sarebbe a dir poco azzardato. Ecco allora che il Corriere dello Sport-Stadio, ipotizza una soluzione in prestito per colmare il gap, almeno in attesa che l'argentino vesta la maglia viola.

Un'opzione però che mal si sposa con le richieste del Tolosa per Logan Costa e con quelle dello Sparta Praga per Vitik. Più probabile allora una soluzione di ripiego a Udine, dove gioca Jaka Bijol: dai friulani la Fiorentina vorrebbe acquisire Lovric. Possibile tentare una doppietta, alzando magari la posta in palio ma coprendo così due caselle e non solo una.