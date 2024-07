La Fiorentina sta lavorando su almeno un paio di fronti per costruire il prossimo centrocampo, soprattutto sulla mediana, immaginando Colpani in proiezione offensiva. E c'è chi come Sandi Lovric che potrebbe interpretare un po' entrambi i ruoli, con preferenza però alle zone più arretrate. Potrebbe essere lo sloveno il jolly di Palladino: per questo però occorre che la Fiorentina salga almeno fino a 10 milioni nella sua proposta all'Udinese, secondo il Corriere dello Sport-Stadio.

Un'altra opzione è rappresentata invece da Tanner Tessmann, mediano Usa del Venezia che non dovrebbe più andare all'Inter: per questo la Fiorentina potrebbe tornare su di lui.