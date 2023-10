1 – Beltran finalmente si sblocca e ne fa due

2 – Prima vittoria nel girone di Conference

3 – Raggiunta la testa della classifica

4 – Sottil finalmente ne fa una giusta e insacca con una punizione pennellata

5 – La Fiorentina segna sei gol e non ne subisce neanche uno

6 – Pierozzi fa l’esordio in maglia viola.

Tanti, tantissimi gli spunti positivi della partita contro il Cukaricki che, ammettiamolo, è veramente una squadra assai scarsa, fra l’altro rimasta in dieci per oltre un tempo.

Quarta – 7 – In difesa non c’è troppo lavoro da svolgere, così si inventa centravanti e con una zampata tempestiva insacca.

Beltran – 8 – Finalmente! La difesa del Cukaricki non è granitica, ma lui dimostra di saperci fare. Il pallonetto al volo è delizioso chiunque sia l’avversario. Auguriamoci che sia solo l’inizio…

Commento Sky Marianella/Minotti – 6 – Uno, troppo sopra le righe, mellifluo da far cariare i denti solo a nominarlo. L’altro verboso all’eccesso… Ma mi sono impegnato a non dare insufficienze…

