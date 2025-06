La Lazio deve vendere e Rovella è tutt'altro che incedibile. Nonostante la concorrenza, la Fiorentina farà il suo tentativo

Nicolò Rovella non è incedibile. Come riporta TMW, Maurizio Sarri non lo considera uno calciatore irrinunciabile anzi - visto anche che qualcuno dovrà partire - potrebbe essere proprio lui la pedina utile a raggiungere la liquidità necessaria per sbloccare il calciomercato in entrata.

La Fiorentina ci prova

Per la Fiorentina, Rovella resta un obiettivo ma soprattutto un sogno. Un calciatore di livello importante, stabilmente in Nazionale, quell'upgrade a centrocampo di cui la squadra viola avrebbe bisogno. Nel contratto di Rovella c'è una clausola da 50 milioni, ma ad oggi è veramente difficile che la Lazio richieda quella cifra. Per questo, nelle prossime settimane la Fiorentina farà un tentativo, ben consapevole che la concorrenza dell'Inter sarà molto difficile da battere.