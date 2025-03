Martorelli: "Chi avrebbe mai pensato che la Fiorentina ad Aprile fosse ancora a giocarsi la Champions? Ecco perchè confermerei Palladino"

Questo pomeriggio il noto agente di mercato Giocondo Martorelli, durante un collegamento con il Pentasport, ha avuto modo di analizzare alcuni temi di casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue considerazioni.

“Fino ad ora la stagione della Fiorentina è da ritenersi piu che positiva, soprattutto dal punto di vista dei risultati. Capisco che ci siano stati momenti di crisi, con tante critiche nei confronti del tecnico per un’espressione di gioco che in alcuni momenti non è stata all’altezza. Complessivamente però c’è da ritenersi molto soddisfatti sopratutto perchè si è vista la valorizzazione di un sacco di giocatori. Il fatto stesso che la società abbia investito su grandi giocatori Kean e Gudmundsson su tutti, sono cose che devono far pensare positivo. Oggi la squadra viola ha ancora una possibilità importante per raggiungere un obiettivo straordinario, questo va riconosciuto. E se non dovesse capitare non sarebbe la fine del mondo”.

“La Fiorentina ha fatto un gran mercato: Kean, Gudmundsson e Fagioli sono il futuro”

Ha poi parlato del mercato: “Su alcuni calciatori credo che la situazione sia delineata in senso positivo: le operazioni di Kean, Gudmundsson e Fagioli credo siano ottime. La Fiorentina adesso ha tutte le carte in regola affinché le operazioni siano concluse a favore dei viola, che li terranno a Firenze anche in futuro. E’ vero che ci sono clausole come quella di Kean, ma da quello che sono a conoscenza se qualcuno dovesse esercitarla rappresenterebbe una super plusvalenza per i viola: 50 milioni sono tanti. Poi vorrei sottolineare che oltre al pagamento serve anche la volontà del giocatore. Io mi focalizzerei sulle partite di qui a fine stagione, la Fiorentina ha la possibilità di regalarsi un trofeo e di rientrare nei piani alti dell’Europa”.

“Palladino sta facendo una grande stagione, si merita la conferma”

Ha poi concluso parlando di Raffaele Palladino: “L’ho detto e lo ripeto ancora. Considero quella di Palladino una stagione molto positivo. Non sarà un’eventuale sconfitta in finale di Conference o una mancata qualificazione alla Champions a cambiare il mio giudizio su di lui. Bisognerebbe capire quali fossero gli obiettivi ad inizio stagione, credo in pochi che in estate potessero ipotizzare che la Fiorentina ad Aprile fosse ancora in corsa per la Champions League. Se vogliamo essere onesti intellettualmente va riconosciuto che sarebbe un traguardo eccezionale. Quello che piu conta in alcune squadre è produrre e migliorare sempre i giocatori che si ha a disposizione e Palladino questa cosa l’ha fatto con tanti. Per questo penserei di continuare il progetto tecnico con lui”.