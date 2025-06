Prima esubero, poi il reintegro: la parabola di Jovic al Milan non ha però un lieto fine. Si separano le strade tra i rossoneri e il serbo

Luka Jovic non sarà più un giocatore del Milan, questa le decisione del club rossonero. L'ex Fiorentina arrivato a Milanello nel 2023 era stato praticamente messo fuori rosa, poi reinserito per necessità: anche grazie alla sua doppietta, il Milan ha superato l'Inter in semifinale di Coppa Italia.

Niente da fare, tuttavia: il Milan non ha offerto il rinnovo del contratto al serbo prima del termine del 20 giugno, e quindi il giocatore è di fatto svincolato. Incerto il suo futuro, ma come si legge su La Gazzetta dello Sport Jovic avrebbe avuto richieste dal Cruz Azul (Messico) e dal Botafogo (Brasile).