E venne l'ora di un turno di riposo per schiarirsi le idee in difesa?
La partita giocata dalla Fiorentina contro il Napoli, ma più in generale questo avvio di stagione ci hanno fatto vedere un Pietro Comuzzo alle prese con diverse difficoltà.
Un grosso errore
Il fallo da rigore commesso su Anguissa potrebbe aver decretato la possibilità di esclusione del centrale in vista della partita contro il como. I dubbi là dietro riguardano essenzialmente lui.
Assetto cambiato?
Pioli potrebbe rivedere l'assetto arretrato della squadra, mettendo il difensore friulano in panchina, dando una possibilità a Pablo Marì al centro, con conseguente spostamento di Pongracic sul centrodestra.
Verrebbe fuori così una retroguardia che abbiamo visto spesso nella seconda parte della scorsa stagione, completata, ovviamente, con Ranieri sul centrosinistra.
💬 Commenti (1)