Dopo il ritorno in Champions League e il risanamento del bilancio, la Juventus si appresta a salutare Giuntoli

Se a Firenze la situazione è tribolante, per usare un eufemismo, a Torino non sorridono. Anche la Juventus infatti sta vivendo momenti di profonda riflessione, che dovrebbero portare ad un riassetto societario, almeno per quello che riguarda il settore sportivo. E se a Firenze è “caduta” la testa dell’allenatore, a Torino quello che dovrebbe pagare degli errori dell’ultima stagione dovrebbe essere il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli.

I buoni risultati stagionali non salvano Giuntoli: la Juventus è pronta a scaricarlo

Dopo settimane di analisi sul suo futuro, il club bianconero avrebbe infine preso la decisione di dividere le proprie strade da quelle del dirigente ex Napoli, dopo due anni di convivenza. Secondo infatti quanto riportato poco fa da SkySport il club bianconero starebbe infatti valutando altri ingressi all'interno dell'organigramma societario, con tutte le posizioni che verranno definite a breve.

La decisione sembra ormai esser presa, a breve l'annuncio ufficiale

Secondo quanto filtra da ambienti bianconeri, nonostante la qualificazione in Champions League e il vero e proprio risanamento dei conti societari, i risultati raggiunti negli ultimi mesi non basteranno per riuscire a fargli conservare il posto di responsabile del mercato alla Juve. Secondo quanto riportato a breve sarà lo stesso club bianconero a comunicare l’ufficialità di questa decisione.